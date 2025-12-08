Ансамбль "Гуцулія" заявив про напад: у артистів переломи, струси мозку і забої
На учасників Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія", які поверталися з концертного туру за кордоном, напали на одній із заправок у Львівській області. Про це повідомили художній керівник ансамблю Василь Шеремета та голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Вона повідомила, що на артистів напала група осіб, і закликала правоохоронців до оперативного й неупередженого розслідування обставин події та притягнення винних до відповідальності.
"Насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном і поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим... Подібні випадки не повинні повторюватися. Українська культура і люди, які її створюють і популяризують, заслуговують на повагу й належний захист", – зазначила Онищук.
Художній керівник розповів подробиці інциденту, що стався на заправці ОККО в місті Шептицький (Червоноград) під час комендантської години близько 03:00.
За словами Шеремета, нападники – шестеро агресивних молодиків і троє жінок, увірвалися до автобуса, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом почали фізичне насильство. Він зазначив, що це була не бійка, а односторонній напад.
Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад. Однак члени ансамблю зазнали чисельних травм:
→ зламані носи;
→ численні забої, забої ребер;
→ струс мозку;
→ складний перелом зі зміщенням, необхідна операція;
→ постраждала адміністраторка ансамблю – штовхнули, забій ребер, сильний стрес.
11 грудня в ансамблю заплановані виступи у Польщі. На місце конфлікту приїхали правоохоронці, однак артисти мають "серйозні питання" і до них. Зокрема, нападників не затримали, а поліція спокійно спілкувалася з ними попри нецензурну лайку й агресивну поведінку з їхнього боку.
"Ми не робимо висновків – ми ставимо запитання. Ми не шукаємо хайпу – ми шукаємо справедливості. Це питання безпеки людей, довіри до правоохоронних органів і того, чи можна в Україні безпечно пересуватися? Заява подана. Побої знято. Ми очікуємо об’єктивного й публічного розслідування цієї події", – повідомив Шеремета.
Поліція Львівської області повідомила, що розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство. Правоохоронці підтвердили, що троє артистів і водій віком від 25 до 44 років отримали тілесні ушкодження. Встановлені всі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії.
За хуліганство передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
- 4 грудня у Львові смертельно поранили ножем військового ТЦК. Нападника затримали й узяли під варту без права внесення застави до 30 січня 2026 року.
Коментарі (0)