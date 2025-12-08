Ансамбль "Гуцулія" заявив про напад: у артистів переломи, струси мозку і забої

Ансамбль "Гуцулія" (Фото: facebook.com/gutsuliya)

На учасників Івано-Франківського національного ансамблю пісні й танцю "Гуцулія", які поверталися з концертного туру за кордоном, напали на одній із заправок у Львівській області. Про це повідомили художній керівник ансамблю Василь Шеремета та голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Вона повідомила, що на артистів напала група осіб, і закликала правоохоронців до оперативного й неупередженого розслідування обставин події та притягнення винних до відповідальності.

"Насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном і поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим... Подібні випадки не повинні повторюватися. Українська культура і люди, які її створюють і популяризують, заслуговують на повагу й належний захист", – зазначила Онищук.

Художній керівник розповів подробиці інциденту, що стався на заправці ОККО в місті Шептицький (Червоноград) під час комендантської години близько 03:00.

За словами Шеремета, нападники – шестеро агресивних молодиків і троє жінок, увірвалися до автобуса, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом почали фізичне насильство. Він зазначив, що це була не бійка, а односторонній напад.

Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад. Однак члени ансамблю зазнали чисельних травм:

→ зламані носи;

→ численні забої, забої ребер;

→ струс мозку;

→ складний перелом зі зміщенням, необхідна операція;

→ постраждала адміністраторка ансамблю – штовхнули, забій ребер, сильний стрес.

11 грудня в ансамблю заплановані виступи у Польщі. На місце конфлікту приїхали правоохоронці, однак артисти мають "серйозні питання" і до них. Зокрема, нападників не затримали, а поліція спокійно спілкувалася з ними попри нецензурну лайку й агресивну поведінку з їхнього боку.

"Ми не робимо висновків – ми ставимо запитання. Ми не шукаємо хайпу – ми шукаємо справедливості. Це питання безпеки людей, довіри до правоохоронних органів і того, чи можна в Україні безпечно пересуватися? Заява подана. Побої знято. Ми очікуємо об’єктивного й публічного розслідування цієї події", – повідомив Шеремета.

Поліція Львівської області повідомила, що розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство. Правоохоронці підтвердили, що троє артистів і водій віком від 25 до 44 років отримали тілесні ушкодження. Встановлені всі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії.

За хуліганство передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Пошкодження на АЗС під час конфлікту