Ансамбль "Гуцулия" заявил о нападении: у артистов переломы, сотрясения мозга и ушибы

Ансамбль "Гуцулия" (Фото: facebook.com/gutsuliya)

На участников Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия", возвращавшихся из концертного тура за рубежом, напали на одной из заправок во Львовской области. Об этом сообщили художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета и глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Она сообщила, что на артистов напала группа лиц, и призвала правоохранителей к оперативному и беспристрастному расследованию обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности.

"Насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину за рубежом и возвращались после длительной гастрольной поездки, является абсолютно недопустимым... Подобные случаи не должны повторяться. Украинская культура и люди, ее создающие и популяризирующие, заслуживают уважения и надлежащей защиты", – отметила Онищук.

Художественный руководитель рассказал подробности инцидента, произошедшего на заправке ОККО в городе Шептицкий (Червоноград) во время комендантского часа около 03:00.

По словам Шеремета, нападавшие – шестеро агрессивных молодых людей и три женщины, ворвались в автобус, разбросали вещи, провоцировали конфликт, а затем начали физическое насилие. Он отметил, что это была не драка, а одностороннее нападение.

Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав. Однако члены ансамбля получили многочисленные травмы:

→ сломанные носы;

→ многочисленные ушибы, ушибы ребер;

→ сотрясение мозга;

→ сложный перелом со смещением, необходима операция;

→ пострадала администратор ансамбля – толкнули, ушиб ребер, сильный стресс.

11 декабря у ансамбля запланированы выступления в Польше. На место конфликта приехали правоохранители, однако у артистов есть "серьезные вопросы" и к ним. В частности, нападавших не задержали, а полиция спокойно общалась с ними, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны.

"Мы не делаем выводов – мы задаем вопросы. Мы не ищем хайпа – мы ищем справедливости. Это вопрос безопасности людей, доверия к правоохранительным органам, и того, можно ли в Украине безопасно передвигаться? Заявление подано. Побои сняты. Мы ожидаем объективного и публичного расследования этого события", – сказал Шеремета.

Полиция Львовской области сообщила, что начала уголовное производство по статье хулиганство. Правоохранители подтвердили, что трое артистов и водитель в возрасте от 25 до 44 лет получили телесные повреждения. Установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия.

За хулиганство предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Скриншот відео зі сторінки ансамбля

Пошкодження на АЗС під час конфлікту