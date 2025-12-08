Ансамбль "Гуцулия" заявил о нападении: у артистов переломы, сотрясения мозга и ушибы
На участников Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия", возвращавшихся из концертного тура за рубежом, напали на одной из заправок во Львовской области. Об этом сообщили художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета и глава областной военной администрации Светлана Онищук.
Она сообщила, что на артистов напала группа лиц, и призвала правоохранителей к оперативному и беспристрастному расследованию обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности.
"Насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину за рубежом и возвращались после длительной гастрольной поездки, является абсолютно недопустимым... Подобные случаи не должны повторяться. Украинская культура и люди, ее создающие и популяризирующие, заслуживают уважения и надлежащей защиты", – отметила Онищук.
Художественный руководитель рассказал подробности инцидента, произошедшего на заправке ОККО в городе Шептицкий (Червоноград) во время комендантского часа около 03:00.
По словам Шеремета, нападавшие – шестеро агрессивных молодых людей и три женщины, ворвались в автобус, разбросали вещи, провоцировали конфликт, а затем начали физическое насилие. Он отметил, что это была не драка, а одностороннее нападение.
Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав. Однако члены ансамбля получили многочисленные травмы:
→ сломанные носы;
→ многочисленные ушибы, ушибы ребер;
→ сотрясение мозга;
→ сложный перелом со смещением, необходима операция;
→ пострадала администратор ансамбля – толкнули, ушиб ребер, сильный стресс.
11 декабря у ансамбля запланированы выступления в Польше. На место конфликта приехали правоохранители, однако у артистов есть "серьезные вопросы" и к ним. В частности, нападавших не задержали, а полиция спокойно общалась с ними, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны.
"Мы не делаем выводов – мы задаем вопросы. Мы не ищем хайпа – мы ищем справедливости. Это вопрос безопасности людей, доверия к правоохранительным органам, и того, можно ли в Украине безопасно передвигаться? Заявление подано. Побои сняты. Мы ожидаем объективного и публичного расследования этого события", – сказал Шеремета.
Полиция Львовской области сообщила, что начала уголовное производство по статье хулиганство. Правоохранители подтвердили, что трое артистов и водитель в возрасте от 25 до 44 лет получили телесные повреждения. Установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия.
За хулиганство предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.
- 4 декабря во Львове смертельно ранили ножом военного ТЦК. Нападавшего задержали и взяли под стражу без права внесения залога до 30 января 2026 года.
