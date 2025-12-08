Ансамбль "Гуцулия" заявил о нападении: у артистов переломы, сотрясения мозга и ушибы
Ансамбль "Гуцулия" (Фото: facebook.com/gutsuliya)

На участников Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия", возвращавшихся из концертного тура за рубежом, напали на одной из заправок во Львовской области. Об этом сообщили художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета и глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Она сообщила, что на артистов напала группа лиц, и призвала правоохранителей к оперативному и беспристрастному расследованию обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности.

"Насилие в отношении артистов, которые достойно представляют Украину за рубежом и возвращались после длительной гастрольной поездки, является абсолютно недопустимым... Подобные случаи не должны повторяться. Украинская культура и люди, ее создающие и популяризирующие, заслуживают уважения и надлежащей защиты", – отметила Онищук.

Художественный руководитель рассказал подробности инцидента, произошедшего на заправке ОККО в городе Шептицкий (Червоноград) во время комендантского часа около 03:00.

По словам Шеремета, нападавшие – шестеро агрессивных молодых людей и три женщины, ворвались в автобус, разбросали вещи, провоцировали конфликт, а затем начали физическое насилие. Он отметил, что это была не драка, а одностороннее нападение.

Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав. Однако члены ансамбля получили многочисленные травмы:

→ сломанные носы;

→ многочисленные ушибы, ушибы ребер;

→ сотрясение мозга;

→ сложный перелом со смещением, необходима операция;

→ пострадала администратор ансамбля – толкнули, ушиб ребер, сильный стресс.

11 декабря у ансамбля запланированы выступления в Польше. На место конфликта приехали правоохранители, однако у артистов есть "серьезные вопросы" и к ним. В частности, нападавших не задержали, а полиция спокойно общалась с ними, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны.

"Мы не делаем выводов – мы задаем вопросы. Мы не ищем хайпа – мы ищем справедливости. Это вопрос безопасности людей, доверия к правоохранительным органам, и того, можно ли в Украине безопасно передвигаться? Заявление подано. Побои сняты. Мы ожидаем объективного и публичного расследования этого события", – сказал Шеремета.

Полиция Львовской области сообщила, что начала уголовное производство по статье хулиганство. Правоохранители подтвердили, что трое артистов и водитель в возрасте от 25 до 44 лет получили телесные повреждения. Установлены все участники инцидента, с ними продолжаются следственные действия.

За хулиганство предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Пошкодження на АЗС під час конфлікту
