Избиение артистов "Гуцулии". Полиция установила четырех нападавших, трое получили подозрения

Суд отправил одного из нападавших на ансамбль под круглосуточный домашний арест

Игорь Клименко (Фото: МВД)

Трем мужчинам, причастным к нападению на ансамбль песни и танца "Гуцулия" во Львовской области, вручили подозрения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, полиция установила личности четырех участников нападения. Это юные мужчины: двум – по 21 год, другим – 17 и 18 лет.

Трем из них уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке, добавил министр.

Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство по инициативе полиции подано в суд и в отношении других подозреваемых.

Клименко отметил: относительно действий сотрудников Управления полиции охраны, которые прибыли на место происшествия, то по данному факту работает Главная инспекция. Он ожидает доклада руководства Нацполиции относительно заключения служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений.

Нападение на участников ансамбля произошло на автозаправке в городе Шептицкий. В коллективе говорят, что нападавших сразу не задержали, а полиция спокойно общалась с ними, несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны.