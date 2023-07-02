Під Києвом знайшли вісім британських винищувачів Hurricane

У лісі під Києвом виявили закопані уламки восьми британських винищувачів Hurricane часів Другої світової війни. Про це повідомляє BBC.

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Літаки знайшли під час додаткової перевірки місцевості металошукачами після того, як сапери розмінували стару бомбу, що не розірвалася. Зараз на місці знахідки ведуть розкопки, історики сподіваються зібрати з уламків один або навіть кілька літаків для дослідження та музею.

Британські винищувачі Hurricane вирушали до Радянського Союзу як військова допомога у межах американської програми ленд-лізу. У період з 1941 до 1944 року до СРСР було відправлено близько 3000 Hurricane. Більшість із них або втрачені в бою, або розібрані на запчастини.

Винищувачі, що залишилися після війни, були цілеспрямовано знищені за наказом радянського командування, щоб зменшити борг СРСР за ленд-лізом – СРСР зобов'язаний був заплатити за будь-яку безоплатно передану військову техніку, яка не була знищена в бою.

Судячи з наявних даних, знайдені під Києвом вісім Hurricane були саме з цієї категорії – з них зняли обладнання, озброєння та металеві частини, а потім розбили та скинули у яр.

"Харрікейни" – символ британської допомоги у роки Другої світової війни", – говорить Валерій Романенко, керівник дослідницького відділу Національного музею авіації України. Він підкреслив, що Велика Британія і зараз є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні.

Вважається, що сьогодні у світі існують лише 14 відреставрованих та придатних до польоту винищувачів Hurricane.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.

У той самий день з'явилася інформація, що Велика Британія в межах військової допомоги передасть бойові безпілотники Україні з радіусом дії понад 200 км.

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