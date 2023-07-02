Под Киевом нашли восемь британских истребителей Hurricane

В лесу под Киевом обнаружили закопанные обломки восьми британских истребителей Hurricane времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

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Самолеты нашли при дополнительной проверке местности металлоискателями после того, как саперы разминировали старую неразорвавшуюся бомбу. Сейчас на месте находки ведут раскопки, историки надеются собрать из обломков один или даже несколько самолетов для исследования и музея.

Британские истребители Hurricane отправлялись в Советский Союз как военная помощь в рамках американской программы ленд-лиза. В период с 1941 по 1944 год в СССР были отправлены около 3000 Hurricane. Большинство из них были либо потеряны в бою, либо разобраны на запчасти.

Оставшиеся после войны истребители были целенаправленно уничтожены по приказу советского командования, чтобы уменьшить долг СССР по ленд-лизу – СССР обязан был заплатить за любую безвозмездно переданную военную технику, которая не была уничтожена в бою.

Судя по имеющимся данным, найденные под Киевом восемь Hurricane были именно из этой категории – с них сняли оборудование, вооружение и металлические части, а затем разбили и сбросили в овраг.

"Харрикейны" — символ британской помощи в годы Второй мировой войны", – говорит Валерий Романенко, руководитель исследовательского отдела Национального музея авиации Украины. Он подчеркнул, что Великобритания и сейчас является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.

Считается, что сегодня в мире существуют всего 14 отреставрированных и пригодных к полету истребителей Hurricane.

15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года приступит к обучению украинских боевых пилотов.

В тот же день появилась информация, что Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км.

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