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Підрив Каховської ГЕС. Затопило нацпарк "Нижньодніпровський", гинуть рідкісні тварини

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 18:10
Підрив Каховської ГЕС. Затопило нацпарк
Фото: Міндовкілля

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затопило національний парк "Нижньодніпровський", що у Херсонській області. У Міндовкілля повідомили, що на території нацпарку гинуть тварини, що охороняються.

"Флора й фауна ННП "Нижньодніпровський" – це 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають", – заявив глава Міндовкілля Руслан Стрілець.

За даними відомства, станом на 7 червня рівень води біля островів піднявся на три метри. 

Інтенсивність підтоплення зменшується, проте внаслідок руйнування дамби вода продовжує прибувати. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі й техніка нацпарку.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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Мілана Головань
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