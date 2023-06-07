Підрив Каховської ГЕС. Затопило нацпарк "Нижньодніпровський", гинуть рідкісні тварини

Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС затопило національний парк "Нижньодніпровський", що у Херсонській області. У Міндовкілля повідомили, що на території нацпарку гинуть тварини, що охороняються.

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"Флора й фауна ННП "Нижньодніпровський" – це 120 цінних видів, що охороняються. Унаслідок російського терору на території нацпарку гинуть тварини, а середовища їхнього існування і розмноження зникають", – заявив глава Міндовкілля Руслан Стрілець.

За даними відомства, станом на 7 червня рівень води біля островів піднявся на три метри.

Інтенсивність підтоплення зменшується, проте внаслідок руйнування дамби вода продовжує прибувати. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід, страждають будівлі й техніка нацпарку.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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