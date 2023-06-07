Подрыв Каховской ГЭС. Затопило нацпарк "Нижнеднепровский", гибнут редкие животные

В результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС затопило национальный парк "Нижнеднепровский" в Херсонской области. В Министерстве защиты окружающей среды сообщили, что на территории нацпарка погибают охраняемые животные.

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"Флора и фауна ННП "Нижнеднепровский" – это 120 охраняемых ценных видов. В результате российского террора на территории нацпарка гибнут животные, а среда их обитания и размножения исчезает", – заявил глава Министерства защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

По данным ведомства, на 7 июня уровень воды возле островов поднялся на три метра.

Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за разрушения дамбы вода продолжает прибывать. Наблюдаются оползни, перенос водой продуктов разрушения пород, страдают здания и техника нацпарка.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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