Подрыв Каховской ГЭС. Затопило нацпарк "Нижнеднепровский", гибнут редкие животные
В результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС затопило национальный парк "Нижнеднепровский" в Херсонской области. В Министерстве защиты окружающей среды сообщили, что на территории нацпарка погибают охраняемые животные.
"Флора и фауна ННП "Нижнеднепровский" – это 120 охраняемых ценных видов. В результате российского террора на территории нацпарка гибнут животные, а среда их обитания и размножения исчезает", – заявил глава Министерства защиты окружающей среды Руслан Стрелец.
По данным ведомства, на 7 июня уровень воды возле островов поднялся на три метра.
Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за разрушения дамбы вода продолжает прибывать. Наблюдаются оползни, перенос водой продуктов разрушения пород, страдают здания и техника нацпарка.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.
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