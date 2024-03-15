"Подвоїти зусилля": Кулеба закликав генсека НАТО збільшити постачання зброї до України

Дмитро Кулеба та Єнс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на важливості збільшення і прискорення постачання військової допомоги Україні. Про це голова української дипломатії повідомив у X (Twitter).

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"Я наголосив на важливості подвоєння міжнародних зусиль, спрямованих на збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів Україні", — написав Кулеба.

За інформацією Міністерства закордонних справ, міністр висловив вдячність за внесок генсека НАТО у забезпечення підтримки України з боку Альянсу. Крім цього, Кулеба та Столтенберг скоординували позиції перед засіданням Ради Україна-НАТО, яке відбудеться у квітні.

"Україна вітає зусилля, спрямовані на підвищення ролі НАТО у забезпеченні України всім необхідним для відсічі російської агресії", – резюмували в МЗС.

31 січня 2024 року повідомлялося, що Столтенберг зустрівся з американськими конгресменами. На зустрічі він наголосив на необхідності ухвалення додаткового фінансування для України.

15 лютого Столтенберг заявив, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон безпілотників.

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