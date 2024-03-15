"Удвоить усилия": Кулеба призвал генсека НАТО увеличить поставки оружия в Украину
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил важность увеличения и ускорения поставок военной помощи Украине. Об этом глава украинской дипломатии сообщил в X (Twitter).
"Я отметил важность удвоения международных усилий, направленных на увеличение и ускорение поставок оружия и боеприпасов Украине", — написал Кулеба.
По информации Министерства иностранных дел, министр выразил благодарность за вклад генсека НАТО в обеспечение поддержки Украины со стороны Альянса. Кроме этого, Кулеба и Столтенберг скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина-НАТО, которое состоится в апреле.
"Украина приветствует усилия, направленные на повышение роли НАТО в обеспечении Украины всем необходимым для отпора российской агрессии", – резюмировали в МИД.
- 31 января 2024 года сообщалось, что Столтенберг встретился с американскими конгрессменами. На встрече он отметил необходимость принятия дополнительного финансирования для Украины.
- 15 февраля Столтенберг заявил, что западные союзники в 2024 году планируют доставить Украине миллион беспилотников.
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