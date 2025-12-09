Politico обрало Трампа найвпливовішою людиною у Європі: які місця у Зеленського і Путіна

"Шокова хвиля" Трамп, "провокатор" Путін і "джокер" Зеленський – що Politico написало про найвпливовіших людей у Європі

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Європейська редакція американського видання Politico у своєму рейтингу найвпливовіших людей у Європі, що традиційно публікується наприкінці року, поставила на перше місце президента США Дональда Трампа.

Медіа пише, що під час складання цього рейтингу воно дійшло висновку, що "ніхто не справив більшого впливу в Європі або на Європу цього року, ніж президент США".

"Спроба описати відносини Європи з Дональдом Трампом перетворилася на постійну дипломатичну вправу. Чи є він партнером? Іноді. Чи є він загрозою? Іноді. Чи є він силою, яка перекроює відносини на своїх умовах? Завжди. Зрозуміло одне: Європа має справу з непередбачуваним, домінувальним партнером, чиї імпульси можуть за одну ніч перевернути континент із ніг на голову", – вважають журналісти.

Вони схарактеризували президента США як "трансатлантичну шокову хвилю". За ним йдуть прем'єр-міністерка Дані Метте Фредеріксен, її німецький колега Фрідріх Мерц та проросійська французька політикиня Марін Ле Пен.

Замикає п'ятірку диктатор країни-агресора Володимир Путін. Politico називає його "провокатором", згадуючи, зокрема, російські порушення повітряного простору країн НАТО та провокації з дронами у Європі.

"Питання для НАТО та Європейського Союзу наступне: чи тиск Путіна в кінцевому підсумку зробить ці альянси сильнішими? Або ж російський президент зможе зруйнувати основи, на яких вони були побудовані? У будь-якому разі, Путін вже досяг частини своєї мети: він вивів Європу з рівноваги й дав зрозуміти, що він є тією людиною, яку ніхто на континенті не може ігнорувати", – описує видання.

Президент Володимир Зеленський посів 14 місце рейтингу, Politico охрестило його "джокером у колоді".

Медіа згадує лютневий конфлікт Зеленського з Трампом у Білому домі і подальше відновлення їх взаємин.

"Мало хто вірив, що відносини можна відновити, але, завдяки зусиллям українського лідера, це вдалося. Допомогли наставництво та втручання британського [прем'єра] Кіра Стармера, фінського [президента] Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, але саме Зеленський навчився та пристосувався. Повільно, що здавалося неймовірним, він і Трамп стали більш злагодженими", – зауважує видання.

Воно зазначає, що після саміту Трампа і Путіна на Алясці Зеленський "не реагував надмірно" і залишався відкритим до переговорів.

"А коли восени чергова ініціатива США призвела до [створення] плану, який у своїй оригінальній 28-пунктній злитій версії був дуже вигідним для Москви, він [президент України] зберіг спокій і пообіцяв продовжувати "конструктивну роботу" над зміною плану та досягненням "гідного миру", – описує видання.

Однак Politico згадує і про антикорупційне розслідування "Мідас", що "небезпечно наблизилось до нього, змусивши його звільнити свого надзвичайно впливового главу адміністрації Андрія Єрмака".

"Влітку Зеленський намагався позбавити незалежності дві ключові антикорупційні структури – Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Цей крок викликав масові вуличні протести, перші з часу повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і змусив його піти на принизливий відступ", – пише медіа.

За його словами, внутрішній скандал серйозно підірвав позиції президента, і тепер він "має розібратися з цим, продовжуючи намагатися укласти мирну угоду, яка б не відправила його прямо у кігті Путіна".

"Український президент звик грати в обороні. Йому знадобляться всі його навички адаптації, щоб вижити в наступній главі", – підсумовує Politico.

Загалом у списку найвпливовіших людей 28 осіб. Також медіа додало перелік із 10 людей, за якими варто стежити – зокрема туди потрапив директор НАБУ Семен Кривонос.