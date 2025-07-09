ЄСПЛ відхилив термінове клопотання Ле Пен щодо заборони йти на вибори

Рішення суду щодо клопотання французької політикині з'явилося менш ніж через 48 після подання

Марін Ле Пен (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA)

Європейський суд з прав людини відхилив термінове клопотання, в якому ультраправа французька політикиня Марін Ле Пен просила призупинити заборону для неї на участь у виборах. Про рішення інституції повідомляє видання Politico.

Рішення ЄСПЛ з'явилося менш ніж через 48 після подання Ле Пен: 8 липня вона попросила інституцію про термінову допомогу, й аби та звернулась до Франції з вимогою призупинити заборону на участь у виборах.

Політикиня стверджувала, що ця заборона може завдати "серйозної і непоправної шкоди її правам і правам виборців".

Згідно з рішенням ЄСПЛ, на цьому етапі судового розгляду не було доведено, що є реальний ризик "завдання непоправної шкоди праву, захищеному Конвенцією [з прав людини] або її протоколами".

Хоча суд і не визнав запит Ле Пен терміновим, її скарга все одно буде розглянута по суті, а рішення буде ухвалено пізніше.