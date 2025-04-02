Заборону Ле Пен балотуватися в президенти встигнуть переглянути до виборів
Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо скарги лідерки ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен на вирок у справі про розтрату коштів ЄС улітку 2026 року. Це відбудеться за рік до наступних виборів президента у Франції, в яких збиралася взяти учать Ле Пен. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на заяву суду.
За даними телеканалу, зараз Апеляційний суд розглядає три скарги, подані Марін Ле Пен та її однопартійцями на вирок суду першої інстанції 31 березня.
Щодо всіх скарг суд призначив терміни розгляду, які "дозволять винести рішення влітку 2026 року".
Попри те що Апеляційний суд може залишити вирок в силі, Марін Ле Пен назвала це повідомлення "дуже хорошою новиною".
Вона також заявила, що звернеться зі скаргою до Конституційної ради та Європейського суду з прав людини.
"Мета полягає в тому, щоб отримати висновки про несумісність рішення про заборону балотуватися зі свободою волі виборців, яка закріплена в Конституції", – процитував Ле Пен телеканал.
- 9 липня 2024 року прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Ле Пен на президентських виборах у 2022 році.
- 14 листопада того ж року прокуратура запросила для ультраправої Ле Пен покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, з яких три роки — умовно.
- 31 березня 2025-го Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту.
- Суд у Франції заборонив Ле Пен балотуватися на державні посади, а також засудив до позбавлення волі на чотири роки.