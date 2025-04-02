Заборону Ле Пен балотуватися в президенти встигнуть переглянути до виборів

Марін Ле Пен (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо скарги лідерки ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен на вирок у справі про розтрату коштів ЄС улітку 2026 року. Це відбудеться за рік до наступних виборів президента у Франції, в яких збиралася взяти учать Ле Пен. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на заяву суду.

За даними телеканалу, зараз Апеляційний суд розглядає три скарги, подані Марін Ле Пен та її однопартійцями на вирок суду першої інстанції 31 березня.

Щодо всіх скарг суд призначив терміни розгляду, які "дозволять винести рішення влітку 2026 року".

Попри те що Апеляційний суд може залишити вирок в силі, Марін Ле Пен назвала це повідомлення "дуже хорошою новиною".

Вона також заявила, що звернеться зі скаргою до Конституційної ради та Європейського суду з прав людини.

"Мета полягає в тому, щоб отримати висновки про несумісність рішення про заборону балотуватися зі свободою волі виборців, яка закріплена в Конституції", – процитував Ле Пен телеканал.