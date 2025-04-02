Запрет Ле Пен баллотироваться в президенты успеют пересмотреть до выборов

Марин Ле Пен (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Апелляционный суд Парижа примет решение по жалобе лидера ультраправой французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен на приговор по делу о растрате средств ЕС летом 2026 года. Это произойдет за год до следующих выборов президента во Франции, в которых собиралась принять участие Ле Пен. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление суда.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным телеканала, сейчас апелляционный суд рассматривает три жалобы, поданные Марин Ле Пен и ее однопартийцами на приговор суда первой инстанции 31 марта.

По всем жалобам суд назначил сроки разбирательства, которые "позволят вынести решение летом 2026 года".

Несмотря на то, что Апелляционный суд может оставить приговор в силе, Марин Ле Пен назвала это сообщение "очень хорошей новостью".

Она также заявила, что обратится с жалобой в Конституционный совет и Европейский суд по правам человека.

"Цель состоит в том, чтобы получить выводы о несовместимости решения о запрете баллотироваться со свободой воли избирателей, которая закреплена в Конституции", – процитировал Ле Пен телеканал.