ЕСПЧ отклонил срочное ходатайство Ле Пен насчет запрета идти на выборы

Решение суда по ходатайству французского политика появилось менее чем через 48 после подачи

Марин Ле Пен (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA)

Европейский суд по правам человека отклонил срочное ходатайство, в котором ультраправый французский политик Марин Ле Пен просила приостановить запрет для нее на участие в выборах. О решении института сообщает издание Politico.

Решение ЕСПЧ появилось менее чем через 48 после представления Ле Пен: 8 июля она попросила институцию о срочной помощи, и чтобы та обратилась к Франции с требованием приостановить запрет на участие в выборах.

Политик утверждала, что этот запрет может нанести "серьезный и непоправимый ущерб ее правам и правам избирателей".

Согласно решению ЕСПЧ, на этом этапе судебного разбирательства не было доказано, что есть реальный риск "нанесения непоправимого вреда праву, защищенному Конвенцией [по правам человека] или ее протоколами".

Хотя суд и не признал запрос Ле Пен срочным, ее жалоба все равно будет рассмотрена по существу, а решение будет принято позже.