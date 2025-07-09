ЕСПЧ отклонил срочное ходатайство Ле Пен насчет запрета идти на выборы
Европейский суд по правам человека отклонил срочное ходатайство, в котором ультраправый французский политик Марин Ле Пен просила приостановить запрет для нее на участие в выборах. О решении института сообщает издание Politico.
Решение ЕСПЧ появилось менее чем через 48 после представления Ле Пен: 8 июля она попросила институцию о срочной помощи, и чтобы та обратилась к Франции с требованием приостановить запрет на участие в выборах.
Политик утверждала, что этот запрет может нанести "серьезный и непоправимый ущерб ее правам и правам избирателей".
Согласно решению ЕСПЧ, на этом этапе судебного разбирательства не было доказано, что есть реальный риск "нанесения непоправимого вреда праву, защищенному Конвенцией [по правам человека] или ее протоколами".
Хотя суд и не признал запрос Ле Пен срочным, ее жалоба все равно будет рассмотрена по существу, а решение будет принято позже.
- В конце марта Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Французский суд запретил политику на пять лет баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года.
- Апелляция по этому делу состоится летом 2026 года. Если Ле Пен не победит в этой инстанции, то не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.