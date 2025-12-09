Politico выбрало Трампа самым влиятельным человеком в Европе: какие места у Зеленского и Путина

"Шоковая волна" Трампа, "провокатор" Путин и "джокер" Зеленский – что Politico написало о самых влиятельных людях в Европе

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Европейская редакция американского издания Politico в своем рейтинге самых влиятельных людей в Европе, традиционно публикуемом в конце года, поставила на первое место президента США Дональда Трампа.

Медиа пишет, что при составлении этого рейтинга оно пришло к выводу, что "никто не оказал большего влияния в Европе или на Европу в этом году, чем президент США".

"Попытка описать отношения Европы с Дональдом Трампом превратилась в постоянное дипломатическое упражнение. Является ли он партнером? Иногда. Является ли он угрозой? Иногда. Является ли он силой, которая перекраивает отношения на своих условиях? Всегда. Ясно одно: Европа имеет дело с непредсказуемым, доминирующим партнером, чьи импульсы могут за одну ночь перевернуть континент с ног на голову", – считают журналисты.

Они охарактеризовали президента США как "трансатлантическую шоковую волну". За ним следуют премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее немецкий коллега Фридрих Мерц и пророссийский французский политик Марин Ле Пен.

Замыкает пятерку диктатор страны-агрессора Владимир Путин. Politico называет его "провокатором", упоминая, в частности, российские нарушения воздушного пространства стран НАТО и провокации с дронами в Европе.

"Вопрос для НАТО и Европейского Союза следующий: давление Путина в конечном итоге сделает эти альянсы сильнее? Или же российский президент сможет разрушить основы, на которых они были построены? В любом случае, Путин уже достиг части своей цели: он вывел Европу из равновесия и дал понять, что он является тем человеком, которого никто на континенте не может игнорировать", – описывает издание.

Президент Владимир Зеленский занял 14 место рейтинга, Politico окрестило его "джокером в колоде".

Медиа вспоминает февральский конфликт Зеленского с Трампом в Белом доме, и последующее восстановление их взаимоотношений.

"Мало кто верил, что отношения можно восстановить, но, благодаря усилиям украинского лидера, это удалось. Помогли наставничество и вмешательство британского [премьера] Кира Стармера, финского [президента] Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, но именно Зеленский научился и приспособился. Медленно, что казалось невероятным, он и Трамп стали более слаженными", – отмечает издание.

Оно отмечает, что после саммита Трампа и Путина на Аляске Зеленский "не реагировал чрезмерно" и оставался открытым к переговорам.

"А когда осенью очередная инициатива США привела к [созданию] плана, который в своей оригинальной 28-пунктной слитой версии был очень выгодным для Москвы, он [президент Украины] сохранил спокойствие и пообещал продолжать "конструктивную работу" над изменением плана и достижением "достойного мира", – описывает издание.

Однако Politico вспоминает и об антикоррупционном расследовании "Мидас", которое "опасно приблизилось к нему, заставив его уволить своего чрезвычайно влиятельного главу администрации Андрея Ермака".

"Летом Зеленский пытался лишить независимости две ключевые антикоррупционные структуры – Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Этот шаг вызвал массовые уличные протесты, первые со времени полномасштабного вторжения России в 2022 году, и заставил его пойти на унизительное отступление", – пишет медиа.

По его словам, внутренний скандал серьезно подорвал позиции президента, и теперь он "должен разобраться с этим, продолжая пытаться заключить мирное соглашение, которое бы не отправило его прямо в когти Путина".

"Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы выжить в следующей главе", – заключает Politico.

Всего в списке самых влиятельных людей 28 человек. Также медиа добавило перечень из 10 людей, за которыми стоит следить – в частности, туда попал директор НАБУ Семен Кривонос.