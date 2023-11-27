Politico завтра назве найвпливовіших людей року в Європі. Рік тому це був Зеленський

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Президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі у 2022 році, за версією видання Politico. Завтра редакція опублікує список найвпливовіших людей за 2023 рік.

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"Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з майбутнім України – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко показує зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо в Берліні та Парижі – в те, що Москва може бути партнером", – йшлося у повідомленні на сайті Politico.

Російський диктатор Володимир Путін у цьому списку отримав номінацію "невдаха року".

ВИПРАВЛЕНО о 16:00. Спочатку LIGA.net видала рейтинг як новий, але згодом з'ясувала, що він – за 2022 рік. Перепрошуємо за дезінформацію.



Редакція Politico у початковій версії не вказала, за який рік цей рейтинг, лише пізніше додавши приписку: "Опубліковано 7 грудня 2022 року". Це стало відомо через сервіс WebArchive.

Так само як у 2023 році, Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря, 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба, написав Зеленський 23 листопада.

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