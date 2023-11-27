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Politico признало Зеленского человеком Европы, а Путина – неудачником года

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 15:07
Politico признало Зеленского человеком Европы, а Путина – неудачником года - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2023 году по версии издания Politico.

"Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с будущим Украины – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика четко показывает злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы – особенно в Берлине и Париже – в том, что Москва может быть партнером", – говорится в сообщении на сайте Politico.

Его репутация – это президент, откровенно говорящий о войне и ведущий честную борьбу, – это все, что сейчас видит Запад. Ему доверяют оружие, дают гранты и оказывают военную поддержку, которая, вероятно, будет только расширяться, поскольку Запад рассматривает вопросы передачи систем противовоздушной обороны, добавили там.

Это второй раз, когда Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico.

Российский диктатор Владимир Путин в этом списке получил номинацию "неудачника года".

Скриншот с сайта Politico
  • Так же, как в 2023 году Украина выгнала российский флот из большей части Черного моря, 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба, написал Зеленский 23 ноября.

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Милана Головань
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