Поліція показала фото ймовірного вбивці активіста Кірка, а у ФБР обіцяють винагороду за інформацію

Чарлі Кірк (Фото: Flickr)

Поліція штату Юта опублікувала фото ймовірного вбивці ультраправого активіста і блогера Чарлі Кірка. Світлину опублікував Департамент громадської безпеки штату в Instargram.

"Просимо громадськість допомогти у встановленні особи, що може бути причетною до смертельного пострілу в Чарлі Кірка на території Університету долини Юти", – ідеться у повідомленні Департаменту.

Водночас Федеральне бюро розслідувань оголосило винагороду в розмірі $100 000 доларів "за інформацію, що приведе до встановлення та арешту осіб, відповідальних за вбивство Чарлі Кірка".

Поліція та агенти ФБР отримали "відеозапис високої якості", на якому зафіксовано особу, котру розшукують у зв’язку з убивством, пише Axios з посиланням на співрозмовника, який знайомий з розслідуванням.

Спецагента ФБР Роберт Болс повідомив, що неподалік кампусу було знайдено гвинтівку з ручним перезарядженням, яку відправили на експертизу.

За словами представників влади, що стрілець піднявся сходами на дах будівлі, звідки зробив постріл, а потім стрибнув звідти й утік. Особу офіційно не ідентифіковано, пошуки тривають.