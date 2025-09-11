Полиция показала фото вероятного убийцы Кирка, в ФБР обещают вознаграждение за информацию

Чарли Кирк (Фото: Flickr)

Полиция штата Юта опубликовала фото предполагаемого убийцы ультраправого активиста и блогера Чарли Кирка. Фотографию опубликовал Департамент общественной безопасности штата в Instargram.

"Просим общественность помочь в установлении лица, которое может быть причастно к смертельному выстрелу в Чарли Кирка на территории Университета долины Юты", – говорится в сообщении Департамента.

В то же время Федеральное бюро расследований объявило вознаграждение в размере $100 000 долларов "за информацию, которая приведет к установлению и аресту лиц, ответственных за убийство Чарли Кирка".

Полиция и агенты ФБР получили "видеозапись высокого качества", на которой зафиксировано лицо, разыскиваемое в связи с убийством, пишет Axios со ссылкой на собеседника, который знаком с расследованием.

Спецагента ФБР Роберт Болс сообщил, что неподалеку от кампуса была найдена винтовка с ручной перезарядкой, которую отправили на экспертизу.

По словам представителей властей, стрелок поднялся по лестнице на крышу здания, откуда произвел выстрел, а затем прыгнул оттуда и скрылся. Личность официально не идентифицирована, поиски продолжаются.