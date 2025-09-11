Трамп про убийство Чарли Кирка: Темный момент для США. Поиски стрелка продолжаются

Президент США пообещал, что его администрация найдет каждого причастного к этому инциденту и другим подобным

Чарли Кирк (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть ультраправого активиста и блогера Чарли Кирка после огнестрельного ранения. В видеообращении из Белого дома он выразил "скорбь и гнев" и назвал Кирка "мучеником за правду и свободу".

"Это темный момент для Америки. Меня переполняет горе и гнев в связи с гнусным убийством Чарли Кирка в кампусе колледжа в Юте. Чарли вдохновил миллионы, и сегодня все, кто его знал и любил, едины в шоке и ужасе", – сказал Трамп.

Он связал смерть Кирка со стрельбой в свою сторону в Батлере, штат Пенсильвания и другими громкими случаями: стрельбой в руководителя UnitedHealthcare в Нью-Йорке в декабре 2024 года и стрельбу в лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа в 2017 году.

"Американцы и медиа должны осознать тот факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны", – сказал Трамп.

Он пообещал, что его администрация найдет каждого причастного, кто "способствовал этому злодеянию" и другому политическому насилию против судей, правоохранителей и тех, кто "наводит порядок" в США.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, полиция задержала двух подозреваемых – Джорджа Зинна и Захария Куреши. Однако после допросов выяснилось, что ни один из них не причастен к стрельбе. Поиск стрелка продолжается.