Трамп про вбивство Чарлі Кірка: Темний момент для США. Пошуки стрільця тривають

Чарлі Кірк (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть ультраправого активіста і блогера Чарлі Кірка після вогнепального поранення. У відеозверненні з Білого дому він висловив "скорботу та гнів" і назвав Кірка "мучеником за правду і свободу".

"Це темний момент для Америки. Мене переповнює горе і гнів у зв'язку з мерзенним убивством Чарлі Кірка в кампусі коледжу в Юті. Чарлі надихнув мільйони, і сьогодні всі, хто його знав і любив, однаково шоковані та в жаху", – сказав Трамп.

Він пов'язав смерть Кірка зі стріляниною у свій бік у Батлері, штат Пенсільванія й іншими гучними випадками: стріляниною в керівника UnitedHealthcare у Нью-Йорку в грудні 2024 року та стріляниною в лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза 2017 року.

"Американці й медіа повинні усвідомити той факт, що насильство і вбивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ви не згодні", – сказав Трамп.

Він пообіцяв, що його адміністрація знайде кожного причетного, хто "сприяв цьому злодіянню" та іншому політичному насильству проти суддів, правоохоронців і решти, хто "наводить порядок" у США.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, поліція затримала двох підозрюваних – Джорджа Зінна і Захарія Куреші. Однак після допитів з'ясувалося, що жоден із них не причетний до стрілянини. Пошук стрільця триває.