Полковник армії США у відставці: Курська операція може спричинити логістичну дилему для РФ

Роберт Гамільтон заявив, що руйнування Силами оборони логістики ворога є особливо важливим у російсько-українській війні

Знищений російський танк під Суджею, Курська область (Фото: AP)

Операція українських військових у Курській області може створити логістичну дилему для Росії через захоплення чи руйнування її ключової транспортної інфраструктури, зокрема, доріг і залізниць. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

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За його словами, руйнування Силами оборони логістики ворога є особливо важливим, оскільки російська військова система матеріально-технічного забезпечення дуже залежить від залізниць.

Крім того, український наступ дещо полегшить ситуацію у прикордонних українських містах навпроти Курської області, по яких б’є Росія, вважає полковник армії США.

Гамільтон зазначає, що успішна операція України є "серйозним ударом по репутації Кремля", яка підриває його спроби показати вторгнення в Україну як безпечне для цивільних росіян.

Захоплені Україною території, ймовірно, будуть повернуті Росії, але можливою ціною для Москви стане повернення окупованих українських земель, вважає він.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.

Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

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