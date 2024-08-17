Полковник США в отставке: Курская операция может создать логистическую дилемму для РФ

Роберт Гамильтон заявил, что разрушение Силами обороны логистики врага особенно важно в российско-украинской войне

Уничтоженный российский танк под Судьей, Курская область (Фото: AP)

Операция украинских военных в Курской области может создать логистическую дилемму для России из-за захвата или разрушения ее ключевой транспортной инфраструктуры, в частности дорог и железных дорог. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

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По его словам, разрушение Силами обороны логистики врага особенно важно, поскольку российская военная система материально-технического обеспечения очень зависит от железных дорог.

Кроме того, украинское наступление облегчит ситуацию в приграничных украинских городах напротив Курской области, по которым бьет Россия, считает полковник армии США.

Гамильтон отмечает, что успешная операция Украины "серьезный удар по репутации Кремля", которая подрывает его попытки показать вторжение в Украину как безопасное для гражданских россиян.

Захваченные Украиной территории, вероятно, будут возвращены России, но возможной ценой для Москвы станет возвращение оккупированных украинских земель, считает он.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.

Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль более 80 населенных пунктов.

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