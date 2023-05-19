Польща: Китай може чинити тиск на Кремль для припинення війни та ядерного шантажу

Заступник глави МЗС Польщі Войцех Гервель на зустрічі зі спецпредставником Китаю Лі Хуейєм закликав Пекін чинити тиск на Кремль, щоб той припинив війну проти України та відмовився від ядерного шантажу.

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В опублікованій за підсумками зустрічі заяві МЗС Польщі йдеться, що Гервель наголосив на відповідальності Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН, закликав Пекін засудити російську агресію і використати свій вплив на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Польща також засуджує російські загрози застосування ядерної зброї та "розраховує на конкретні дії Китаю щодо Росії – держави-агресора, яка шантажує світ застосуванням цієї зброї".

На думку Польщі, "агресія Росії проти України є ключовим викликом регіональної та глобальної стабільності та безпеки", і виведення російських військ та звільнення Росією незаконно захоплених нею територій — "єдине прийнятне рішення для досягнення справедливого світу".

Польща сподівається, сказав заступник міністра, що Китай ніколи не визнає анексію українських територій Росією, і попередив, що гіпотетична військова допомога Пекіна Москві матиме "найсерйозніші наслідки" для відносин Китаю з Європою.

Як сказано в повідомленні МЗС, спецпредставник Китаю у відповідь заявив, що те, що відбувається в Україні, "не відповідає ні чиїм інтересам", але при цьому Китай не бачить для ситуації "легкого рішення". Він також наголосив, що для Китаю не є прийнятним будь-яке застосування ядерної зброї, і що його країна "надає великого значення ядерній безпеці".

16 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з посланцем Лі сказав йому, що Україна не прийме жодних варіантів, які передбачають втрату територій чи заморожування конфлікту.

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