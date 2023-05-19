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Польша: Китай может оказать давление на Кремль для прекращения войны и ядерного шантажа

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 16:41
Польша: Китай может оказать давление на Кремль для прекращения войны и ядерного шантажа - Фото
Ли Хуэй и Войцех Гервел (Фото - МИД Польши)

Заместитель главы МИД Польши Войцех Гервель на встрече со спецпредставителем Китая Ли Хуэем призвал Пекин оказать давление на Кремль, чтобы тот прекратил войну против Украины и отказался от ядерного шантажа.

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В опубликованном по итогам встречи заявлении МИД Польши говорится, что Гервель подчеркнул ответственность Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН, призвал Пекин осудить российскую агрессию и использовать свое влияние на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

Польша также осуждает российские угрозы применения ядерного оружия и "рассчитывает на конкретные действия Китая в отношении России – государства-агрессора, шантажирующего мир применением этого оружия".

По мнению Польши, "агрессия России против Украины представляет собой ключевой вызов региональной и глобальной стабильности и безопасности", и вывод российских войск и освобождение Россией незаконно захваченных ею территорий — "единственное приемлемое решение для достижения справедливого мира".

Польша надеется, сказал замминистра, что Китай никогда не признает аннексию украинских территорий Россией, и предупредил, что гипотетическая военная помощь Пекина Москве будет иметь "самые серьезные последствия" для отношений Китая с Европой.

Как сказано в сообщении МИД, спецпредставитель Китая в ответ заявил, что происходящее в Украине "не отвечает ни чьим интересам", но при этом Китай не видит для ситуации "легкого решения". Он также подчеркнул, что для Китая неприемлемо любое применение ядерного оружия, и что его страна "придает большое значение ядерной безопасности".

  • 16 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с посланником Ли сказал ему, что Украина не примет никаких вариантов, которые предполагают потерю территорий или замораживание конфликта. 
Сергей Бережной
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КитайвойнапольшадипломатияЛи ХуэйВойцех Гервел
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