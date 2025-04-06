Польща заявила про загострення на кордоні з Білоруссю через мігрантів
Ситуація з нелегальними мігрантами на польсько-білоруському кордоні загострилась, йде посилення операції з боку Москви та Мінська. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News.
Міністр розповів, що отримав доповідь оперативного командувача польськими Збройними силами Мацея Кіша про ситуації на кордоні.
За словами чиновника, серед мігрантів "зростає жорстокість", а крім того, іноземці кидають каміння, гілки та використовують болгарки, аби розрізати загородження.
Косіняк-Камиш запевнив, що реакція польських служб на дії режиму диктатора Олександра Лукашенка є швидкою.
"Сьогодні вночі [з п'ятниці на суботу] було дуже багато спроб перетнути кордон, можливо, навіть близько 300, і всі вони були зірвані", – зазначив міністр й додав, що мігранти діяли великими групами.
Чиновник зазначив, що міграційний тиск і бажання нелегально перетнути кордон зростає: "Тобто, операція з білоруського та російського боку посилюється. Це не випадково, це не природний міграційний маршрут. Це все створено, це все зрежисовано".
Він наголосив, що посилення таких атак спрямоване на послаблення Європи та Польщі.
- 18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль та пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.
- 4 квітня прем'єр Польщі Туск повідомив, що його країна проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.