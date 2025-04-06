Польща заявила про загострення на кордоні з Білоруссю через мігрантів

Міністр оборони повідомив про посилення операції з боку Москви та Мінська

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Міноборони Польщі)

Ситуація з нелегальними мігрантами на польсько-білоруському кордоні загострилась, йде посилення операції з боку Москви та Мінська. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News.

Міністр розповів, що отримав доповідь оперативного командувача польськими Збройними силами Мацея Кіша про ситуації на кордоні.

За словами чиновника, серед мігрантів "зростає жорстокість", а крім того, іноземці кидають каміння, гілки та використовують болгарки, аби розрізати загородження.

Косіняк-Камиш запевнив, що реакція польських служб на дії режиму диктатора Олександра Лукашенка є швидкою.

"Сьогодні вночі [з п'ятниці на суботу] було дуже багато спроб перетнути кордон, можливо, навіть близько 300, і всі вони були зірвані", – зазначив міністр й додав, що мігранти діяли великими групами.

Чиновник зазначив, що міграційний тиск і бажання нелегально перетнути кордон зростає: "Тобто, операція з білоруського та російського боку посилюється. Це не випадково, це не природний міграційний маршрут. Це все створено, це все зрежисовано".

Він наголосив, що посилення таких атак спрямоване на послаблення Європи та Польщі.

ДОВІДКА. 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які своєю чергою стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресіями проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб. 2021 року білоруська влада організувала канали перекидання мігрантів з країни через кордон Європейського Союзу спершу до Литви, а потім до Польщі. Лукашенко визнав, що підтримка контрабанди нелегалів є відповіддю на санкції ЄС проти Білорусі, які своєю чергою стали наслідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року та репресіями проти опозиції. Перекидання людей (найчастіше це мігранти з Ємену, Афганістану, Іраку та Сирії) через кордон здійснюється за активної допомоги білоруських прикордонних служб.

18 березня 2025 року повідомлялося, що мігранти закидали камінням польський патруль та пошкодили службову автівку на кордоні з Білоруссю.

4 квітня прем'єр Польщі Туск повідомив, що його країна проведе інформаційну кампанію в семи державах з метою боротьби з незаконною міграцією.