Польша заявила об обострении на границе с Беларусью из-за мигрантов

Владислав Косиняк-Камиш (Фото: Минобороны Польши)

Ситуация с нелегальными мигрантами на польско-беларуской границе обострилась, идет усиление операции со стороны Москвы и Минска. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

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Министр рассказал, что получил доклад оперативного командующего польскими Вооруженными силами Мацея Киша о ситуации на границе.

По словам чиновника, среди мигрантов "растет жестокость", а кроме того, иностранцы бросают камни, ветки и используют болгарки, чтобы разрезать заграждения.

Косиняк-Камыш заверил, что реакция польских служб на действия режима диктатора Александра Лукашенко является быстрой.

"Сегодня ночью [с пятницы на субботу] было очень много попыток пересечь границу, возможно, даже около 300, и все они были сорваны", – отметил министр и добавил, что мигранты действовали большими группами.

Чиновник отметил, что миграционное давление и желание нелегально пересечь границу растет: "То есть операция с беларуской и российской стороны усиливается. Это не случайно, это не естественный миграционный маршрут. Это все создано, это все срежиссировано".

Он подчеркнул, что усиление таких атак направлено на ослабление Европы и Польши.

СПРАВКА. В 2021 году беларуские власти организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу Европейского Союза сначала в Литву, а затем в Польшу. Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов – ответ на санкции ЕС против Беларуси, которые в свою очередь стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессиями против оппозиции. Переброска людей (чаще всего мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при активной помощи беларуских пограничных служб. В 2021 году беларуские власти организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу Европейского Союза сначала в Литву, а затем в Польшу. Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов – ответ на санкции ЕС против Беларуси, которые в свою очередь стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессиями против оппозиции. Переброска людей (чаще всего мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при активной помощи беларуских пограничных служб.

18 марта 2025 года сообщалось, что мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью.

4 апреля премьер Польши Туск сообщил, что его страна проведет информационную кампанию в семи государствах с целью борьбы с незаконной миграцией.