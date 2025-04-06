Польша заявила об обострении на границе с Беларусью из-за мигрантов
Ситуация с нелегальными мигрантами на польско-беларуской границе обострилась, идет усиление операции со стороны Москвы и Минска. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.
Министр рассказал, что получил доклад оперативного командующего польскими Вооруженными силами Мацея Киша о ситуации на границе.
По словам чиновника, среди мигрантов "растет жестокость", а кроме того, иностранцы бросают камни, ветки и используют болгарки, чтобы разрезать заграждения.
Косиняк-Камыш заверил, что реакция польских служб на действия режима диктатора Александра Лукашенко является быстрой.
"Сегодня ночью [с пятницы на субботу] было очень много попыток пересечь границу, возможно, даже около 300, и все они были сорваны", – отметил министр и добавил, что мигранты действовали большими группами.
Чиновник отметил, что миграционное давление и желание нелегально пересечь границу растет: "То есть операция с беларуской и российской стороны усиливается. Это не случайно, это не естественный миграционный маршрут. Это все создано, это все срежиссировано".
Он подчеркнул, что усиление таких атак направлено на ослабление Европы и Польши.
- 18 марта 2025 года сообщалось, что мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью.
- 4 апреля премьер Польши Туск сообщил, что его страна проведет информационную кампанию в семи государствах с целью борьбы с незаконной миграцией.