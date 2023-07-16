Допомагаємо перемозі України, але не залишаємо і дипломатичних зусиль – глава МЗС Німеччини

Переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни проти України неможливі, тому Німеччині необхідно робити все, щоб Україна перемогла. Такий підхід уряду ФРН виклала глава МЗС країни Анналена Бербок, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на AFP.

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"Хотілося б, щоб можна було домовитися (з Путіним. – Ред.). Але зараз йдеться не про те, чого ми хочемо, а про те, що потрібно дивитися в обличчя реальності", – сказала Бербок.

Міністерка сказала, що Німеччина "намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти".

Водночас, зазначила вона, поряд із відправленням Україні військової допомоги уряд Німеччини робить спроби "дипломатичними каналами зупинити вторгнення Росії".

Бербок також окремо наголосила, що для успішного наступу ЗСУ необхідне обладнання для розмінування.

"Неймовірно велика територія замінована. Це означає, що потрібне обладнання для подолання мінного поясу", – сказала вона. За словами Бербок, точаться непублічні дискусії про те, як розв'язувати цю проблему.

7 липня Бербок виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів.

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