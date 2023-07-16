RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Допомагаємо перемозі України, але не залишаємо і дипломатичних зусиль – глава МЗС Німеччини

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 21:19
Допомагаємо перемозі України, але не залишаємо і дипломатичних зусиль – глава МЗС Німеччини - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни проти України неможливі, тому Німеччині необхідно робити все, щоб Україна перемогла. Такий підхід уряду ФРН виклала глава МЗС країни Анналена Бербок, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на AFP.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Хотілося б, щоб можна було домовитися (з Путіним. – Ред.). Але зараз йдеться не про те, чого ми хочемо, а про те, що потрібно дивитися в обличчя реальності", – сказала Бербок.

Міністерка сказала, що Німеччина "намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти".

Водночас, зазначила вона, поряд із відправленням Україні військової допомоги уряд Німеччини робить спроби "дипломатичними каналами зупинити вторгнення Росії".

Бербок також окремо наголосила, що для успішного наступу ЗСУ необхідне обладнання для розмінування.

"Неймовірно велика територія замінована. Це означає, що потрібне обладнання для подолання мінного поясу", – сказала вона. За словами Бербок, точаться непублічні дискусії про те, як розв'язувати цю проблему.

Читайте також: Путін добиває власну країну – глава МЗС Німеччини

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Німеччинавійськова допомогаанналена бербокпереговори
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 