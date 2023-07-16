Помогаем победе Украины, но не оставляем и дипломатических усилий – глава МИД Германии

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины невозможны, поэтому Германии необходимо делать все, чтобы Украина победила. Такой подход правительства ФРГ изложила глава МИД страны Анналена Бербок, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

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"Хотелось бы, чтобы можно было договориться (с Путиным. – Ред.). Но сейчас речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что нужно смотреть в лицо реальности", – сказала Бербок.

Министр сказала, что Германия "старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить".

При этом, отметила она, наряду с отправкой Украине военной помощи, правительство Германии предпринимает попытки "по дипломатическим каналам остановить вторжение России".

Бербок также специально подчеркнула, что для успешного наступления ВСУ необходимо оборудование для разминирования.

"Невероятно большая территория заминирована. Это означает, что нужно оборудование для преодоления минного пояса", – сказала она. По словам Бербок, идут непубличные дискуссии о том, как решить эту проблему.

7 июля Бербок выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов.

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