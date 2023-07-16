UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Помогаем победе Украины, но не оставляем и дипломатических усилий – глава МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 21:19
Помогаем победе Украины, но не оставляем и дипломатических усилий – глава МИД Германии - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины невозможны, поэтому Германии необходимо делать все, чтобы Украина победила. Такой подход правительства ФРГ изложила глава МИД страны Анналена Бербок, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Хотелось бы, чтобы можно было договориться (с Путиным. – Ред.). Но сейчас речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что нужно смотреть в лицо реальности", – сказала Бербок.

Министр сказала, что Германия "старается сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить".

При этом, отметила она, наряду с отправкой Украине военной помощи, правительство Германии предпринимает попытки "по дипломатическим каналам остановить вторжение России".

Бербок также специально подчеркнула, что для успешного наступления ВСУ необходимо оборудование для разминирования.

"Невероятно большая территория заминирована. Это означает, что нужно оборудование для преодоления минного пояса", – сказала она. По словам Бербок, идут непубличные дискуссии о том, как решить эту проблему.

Читайте также: Путин добивает собственную страну – глава МИД Германии

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германияпереговорывоенная помощьАнналена Бербок
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 