Путин добивает собственную страну – глава МИД Германии
Продолжением войны против Украины российский диктатор Владимир Путин разрушает свою собственную страну. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Anadolu.
"В жестокой агрессивной войне Путин разрушает свою собственную страну", — заявила Бербок журналистам в Люксембурге, где проходит встреча глав МИД стран Евросоюза.
Министр высказалась относительно "вагнеровского мятежа" в России и сказала, что это было проявление "внутренней борьбы за власть" и "только первый акт в этом российском спектакле".
При этом, заявила Бербок, Германия и ЕС "не хотели вмешиваться", так как "единственная забота Европы сейчас — помочь Украине снова жить в мире и свободе".
- Вечером 23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил, что эти события показывают "слабость" и "хрупкость" российского режима, но не стоит недооценивать РФ.
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