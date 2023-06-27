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Путин добивает собственную страну – глава МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 08:55
Путин добивает собственную страну – глава МИД Германии - Фото
Анналена Бербок (фото - EPA)

Продолжением войны против Украины российский диктатор Владимир Путин разрушает свою собственную страну. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Anadolu.

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"В жестокой агрессивной войне Путин разрушает свою собственную страну", — заявила Бербок журналистам в Люксембурге, где проходит встреча глав МИД стран Евросоюза.

Министр высказалась относительно "вагнеровского мятежа" в России и сказала, что это было проявление "внутренней борьбы за власть" и "только первый акт в этом российском спектакле".

При этом, заявила Бербок, Германия и ЕС "не хотели вмешиваться", так как "единственная забота Европы сейчас — помочь Украине снова жить в мире и свободе".

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Сергей Бережной
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Германиявойнавладимир путинАнналена Бербоквоенный мятеж
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