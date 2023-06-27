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Путін добиває власну країну – глава МЗС Німеччини

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 08:55
Путін добиває власну країну – глава МЗС Німеччини - Фото
Анналена Бербок (фото - EPA)

Продовженням війни проти України російський диктатор Володимир Путін руйнує свою країну. Про це заявила пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Anadolu.

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"У жорстокій агресивній війні Путін руйнує свою власну країну", – заявила Бербок журналістам у Люксембурзі, де відбувається зустріч глав МЗС країн Євросоюзу.

Пані міністр висловилася щодо "вагнерівського заколоту" в Росії та сказала, що це був прояв "внутрішньої боротьби за владу" і "тільки перший акт у цій російській виставі".

Водночас, заявила Бербок, Німеччина та ЄС "не хотіли втручатися", оскільки "єдиний клопіт Європи зараз — допомогти Україні знову жити у мирі та свободі".

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Сергій Бережний
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