Путін добиває власну країну – глава МЗС Німеччини
Продовженням війни проти України російський диктатор Володимир Путін руйнує свою країну. Про це заявила пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Anadolu.
"У жорстокій агресивній війні Путін руйнує свою власну країну", – заявила Бербок журналістам у Люксембурзі, де відбувається зустріч глав МЗС країн Євросоюзу.
Пані міністр висловилася щодо "вагнерівського заколоту" в Росії та сказала, що це був прояв "внутрішньої боротьби за владу" і "тільки перший акт у цій російській виставі".
Водночас, заявила Бербок, Німеччина та ЄС "не хотіли втручатися", оскільки "єдиний клопіт Європи зараз — допомогти Україні знову жити у мирі та свободі".
- Увечері 23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна Пєсков повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що ці події показують "слабкість" і "крихкість" російського режиму, але не варто недооцінювати РФ.
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