Посол Польщі в ООН: Виключити Росію з організації неможливо без її воєнної поразки в Україні

Посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що виключити Росію з організації буде неможливо без її поразки у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю RMF 24.

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За його словами, без воєнної поразки Росії виключити її з міжнародної спільноти, зокрема з ООН, буде неможливо — він навів аналогію з нацистською Німеччиною, яка трансформувалася після закінчення Другої світової війни.

"Якщо йдеться про ситуацію, коли Росія програє цю війну, у нас абсолютно нова ситуація — стіл перевернутий, світ треба переставляти", — сказав дипломат.

Він зазначив, що у світі досі панує думка, що з Росією необхідно говорити, попри її війну проти України.

"Дипломатія передбачає спілкування навіть із головорізами. Отже, поки на фронті немає прориву, всі вважають, що одного разу нам доведеться сісти з Росією, тому цього не можна виключати", — заявив Щерський.

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