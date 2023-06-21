RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Посол Польщі в ООН: Виключити Росію з організації неможливо без її воєнної поразки в Україні

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 12:59
Посол Польщі в ООН: Виключити Росію з організації неможливо без її воєнної поразки в Україні - Фото
Кшиштоф Щерський (Фото: EPA)

Посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що виключити Росію з організації буде неможливо без її поразки у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю RMF 24.

За його словами, без воєнної поразки Росії виключити її з міжнародної спільноти, зокрема з ООН, буде неможливо — він навів аналогію з нацистською Німеччиною, яка трансформувалася після закінчення Другої світової війни.

"Якщо йдеться про ситуацію, коли Росія програє цю війну, у нас абсолютно нова ситуація — стіл перевернутий, світ треба переставляти", — сказав дипломат.

Він зазначив, що у світі досі панує думка, що з Росією необхідно говорити, попри її війну проти України.

"Дипломатія передбачає спілкування навіть із головорізами. Отже, поки на фронті немає прориву, всі вважають, що одного разу нам доведеться сісти з Росією, тому цього не можна виключати", — заявив Щерський.

Читайте також: Кислиця російською звернувся до росіян в ООН словами заступника Лаврова: Збирайте манатки

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
РосіявійнаПольщаООНКшиштоф Щерський
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 