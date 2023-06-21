Посол Польщі в ООН: Виключити Росію з організації неможливо без її воєнної поразки в Україні
Посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський заявив, що виключити Росію з організації буде неможливо без її поразки у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю RMF 24.
За його словами, без воєнної поразки Росії виключити її з міжнародної спільноти, зокрема з ООН, буде неможливо — він навів аналогію з нацистською Німеччиною, яка трансформувалася після закінчення Другої світової війни.
"Якщо йдеться про ситуацію, коли Росія програє цю війну, у нас абсолютно нова ситуація — стіл перевернутий, світ треба переставляти", — сказав дипломат.
Він зазначив, що у світі досі панує думка, що з Росією необхідно говорити, попри її війну проти України.
"Дипломатія передбачає спілкування навіть із головорізами. Отже, поки на фронті немає прориву, всі вважають, що одного разу нам доведеться сісти з Росією, тому цього не можна виключати", — заявив Щерський.
- Україна ініціювала процес виключення Росії із постійного членства у Раді Безпеки ООН із правом вето і всієї організації загалом, повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
- Кулеба заявив, що український уряд має намір провести мирний саміт до кінця лютого – переважно в ООН із Гутеррішем у ролі посередника.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш готовий бути медіатором для України та Росії, але за згодою всіх сторін.
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