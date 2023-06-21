Посол Польши в ООН: Исключить Россию из организации невозможно без ее поражения в Украине
Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что исключить Россию из организации будет невозможно без ее поражения в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью RMF 24.
По его словам, без военного поражения России исключить ее из международного сообщества, в том числе из ООН, будет невозможно — он привел аналогию с нацистской Германией, которая трансформировалась после окончания Второй мировой войны.
"Если речь идет о ситуации, когда Россия проигрывает эту войну, у нас совершенно новая ситуация — стол перевернут, мир надо переставлять", — сказал дипломат.
Он отметил, что в мире до сих пор господствует мнение, что с Россией необходимо говорить, несмотря на ее войну против Украины.
"Дипломатия предполагает общение даже с головорезами. Так что пока на фронте нет прорыва, все считают, что однажды нам придется сесть с Россией, поэтому этого нельзя исключать", — заявил Щерский.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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