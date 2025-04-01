Посол ЄС в Україні: Під час вступу до блоку Україну чекають розчарування і затримки

Катаріна Матернова заявила, що у процесі вступу до ЄС на Україну чекають розчарування, затримки та відхилення

Катаріна Матернова (Фото: Facebook-сторінка дипломатки)

У процесі вступу до Євросоюзу на Україну чекають розчарування, затримки та відхилення, тому важливо працювати з українською громадськістю, яка зараз висловлює "рекордний рівень схвалення" блоку. Про це заявила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час заходу, присвяченого запуску програми Ukraine2EU, яка має на меті підтримати Україну в процесі підготовки до вступу та повноправного членства в ЄС, повідомляє кореспондентка LIGA.net.

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"Переговори принесуть розчарування, затримки, відхилення, і я вважаю, що дуже важливо працювати з українською громадськістю, щоб мати можливість забезпечувати підтримку. Це особливо правильно в розпал гібридної війни, дезінформації, хибних наративів, які Росія не тільки хоче, а й здатна вести в Україні. Тому збереження громадської підтримки дійсно необхідне, як і боротьба з наративами", – сказала вона.

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Також Матернова висловила думку, що широко поширеної тези про розв'язання всіх проблем суспільства вступом до Європейського Союзу більше не існує.

"Я думаю, що зараз ми маємо визнати, що широко поширеного погляду на вступ до ЄС, як на те, що ЄС розв'яже всі проблеми суспільства, більше немає, особливо серед політиків та експертного середовища", – сказала Матернова.