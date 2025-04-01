Посол ЕС в Украине: При вступлении в блок Украину ждут разочарования и задержки

Катарина Матернова (Фото: Facebook-страница дипломата)

В процессе вступления в Евросоюз Украину ждут разочарования, задержки и отклонения, поэтому важно работать с украинской общественностью, которая сейчас выражает "рекордный уровень одобрения" блока. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время мероприятия, посвященного запуску программы Ukraine2EU, которая направлена на поддержку Украины в процессе подготовки к вступлению и полноправному членству в ЕС, сообщает корреспондент LIGA.net.

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"Переговоры принесут разочарование, задержки, отклонения, и я считаю, что очень важно работать с украинской общественностью, чтобы иметь возможность обеспечивать поддержку. Это особенно правильно в разгар гибридной войны, дезинформации, ложных нарративов, которые Россия не только хочет, но и способна вести в Украине. Поэтому сохранение общественной поддержки действительно необходимо, как и борьба с нарративами", – сказала она.

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Также Матернова высказала мнение, что широко распространенного тезиса о решении всех проблем общества вступлением в Европейский Союз больше не существует.

"Я думаю, что сейчас мы должны признать, что широко распространённого взгляда на вступление в ЕС, как на то, что ЕС решит все проблемы общества, больше нет, особенно среди политиков и в экспертной среде", – сказала Матернова.