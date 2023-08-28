Посольство Росії у ПАР "визнало" територіальну цілісність України у Twitter: фото

Посольство Росії в Південноафриканській республіці "визнало" територіальну цілісність України на своїй сторінці у Twitter. Відповідну карту представництво країни-окупанта опублікувало у своєму акаунті.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Росіяни опублікували на сторінці карту з потенційними учасниками геополітичної організації БРІКС, повторивши наратив своєї пропаганди про "багатополярний світ".

На карті видно, що Крим та інші тимчасово окуповані території є частиною України.

Наразі представники Москви вже видалили цей допис з акаунта посольства.

12 квітня 2023 року влада ПАР назвала цей ордер "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС, оскільки ПАР як держава-учасниця Римського статуту формально зобов'язана виконати ордер МКС і заарештувати Путіна, якщо він приїде до країни.

14 липня повідомлялося, що влада ПАР зверталася до Москви з проханням, щоб на саміті БРІКС Росію представляв не Путін, а Лавров, проте тоді Росія відмовилася.

18 липня Рамафоса просив дозволу у МКС не заарештовувати Путіна, оскільки це нібито буде "рівнозначним оголошенню війни".

Читайте також: Данілов про БРІКС: Путін вже приречений, єдиний його маршрут – від бункера до бункера

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.