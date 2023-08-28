Посольство России в ЮАР "признало" территориальную целостность Украины в Twitter: фото
28.08.2023, 15:24
Сергей Лавров на саммите БРИКС (Фото: EPA)
Посольство России в Южноафриканской республике "признало" территориальную целостность Украины на своей странице в Twitter. Соответствующую карту представительство страны-оккупанта опубликовало в своем аккаунте.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Россияне опубликовали на странице карту с потенциальными участниками геополитической организации БРИКС, повторив нарратив своей пропаганды о "многополярном мире".
На карте видно, что Крым и другие временно оккупированные территории являются частью Украины.
Сейчас представители Москвы уже удалили данный пост из аккаунта посольства.
- 12 апреля 2023 года власти ЮАР назвали этот ордер "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС, поскольку ЮАР как государство-участник Римского статута формально обязано выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он приедет в страну.
- 14 июля сообщалось, что власти ЮАР обращались в Москву с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не Путин, а Лавров, однако тогда Россия отказалась.
- 18 июля президент ЮАР Рамафоса просил разрешения у МУС не арестовывать Путина, поскольку это якобы будет "равносильным оглашению войны".
Читайте также: Данилов о БРИКСе: Путин уже обречен, единственный его маршрут – от бункера до бункера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии