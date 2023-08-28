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Посольство России в ЮАР "признало" территориальную целостность Украины в Twitter: фото

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 15:24
Посольство России в ЮАР
Сергей Лавров на саммите БРИКС (Фото: EPA)

Посольство России в Южноафриканской республике "признало" территориальную целостность Украины на своей странице в Twitter. Соответствующую карту представительство страны-оккупанта опубликовало в своем аккаунте.

Россияне опубликовали на странице карту с потенциальными участниками геополитической организации БРИКС, повторив нарратив своей пропаганды о "многополярном мире".
На карте видно, что Крым и другие временно оккупированные территории являются частью Украины.
Сейчас представители Москвы уже удалили данный пост из аккаунта посольства.
Посольство России в ЮАР "признало" территориальную целостность Украины в Twitter: фото
  • 12 апреля 2023 года власти ЮАР назвали этот ордер "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС, поскольку ЮАР как государство-участник Римского статута формально обязано выполнить ордер МУС и арестовать Путина, если он приедет в страну.
  • 14 июля сообщалось, что власти ЮАР обращались в Москву с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не Путин, а Лавров, однако тогда Россия отказалась.
  • 18 июля президент ЮАР Рамафоса просил разрешения у МУС не арестовывать Путина, поскольку это якобы будет "равносильным оглашению войны".

Читайте также: Данилов о БРИКСе: Путин уже обречен, единственный его маршрут – от бункера до бункера

Дмитрий Гриниченко
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Россиявойнаоккупацияюарбрикс
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