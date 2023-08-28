Посольство России в ЮАР "признало" территориальную целостность Украины в Twitter: фото

Посольство России в Южноафриканской республике "признало" территориальную целостность Украины на своей странице в Twitter. Соответствующую карту представительство страны-оккупанта опубликовало в своем аккаунте.

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Россияне опубликовали на странице карту с потенциальными участниками геополитической организации БРИКС, повторив нарратив своей пропаганды о "многополярном мире".

На карте видно, что Крым и другие временно оккупированные территории являются частью Украины.

Сейчас представители Москвы уже удалили данный пост из аккаунта посольства.

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