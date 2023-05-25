Втрати Росії. Знищено 500 окупантів і 36 БПЛА
25.05.2023, 08:14
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу Сили оборони знищили 500 окупантів, 36 безпілотників та 20 артилерійських систем. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Загальні бойові втрати РФ на 25 травня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ 205 260 (+500) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 3795 (+3);
‒ бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8);
‒ артилерійських систем ‒ 3359 (+20);
‒ РСЗВ ‒ 570 (+0);
‒ засобів ППО ‒ 327 (+0);
‒ літаків ‒ 309 (+0);
‒ гелікоптерів ‒ 296 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2907 (+36);
‒ крилатих ракет ‒ 1015 (+0);
‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6148 (+2);
‒ спеціальної техніки ‒ 444 (+4).
- 25 травня 2023 року у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Іванківського.
- У КМВА заявили, що Сили протиповітряної оборони збили усі дрони, якими РФ атакувала Київ вночі.
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