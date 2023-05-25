Втрати Росії. Знищено 500 окупантів і 36 БПЛА

За минулу добу Сили оборони знищили 500 окупантів, 36 безпілотників та 20 артилерійських систем. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати РФ на 25 травня орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ 205 260 (+500) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 3795 (+3);

‒ бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8);

‒ артилерійських систем ‒ 3359 (+20);

‒ РСЗВ ‒ 570 (+0);

‒ засобів ППО ‒ 327 (+0);

‒ літаків ‒ 309 (+0);

‒ гелікоптерів ‒ 296 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 2907 (+36);

‒ крилатих ракет ‒ 1015 (+0);

‒ кораблів/катерів ‒ 18 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6148 (+2);

‒ спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

25 травня 2023 року у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Іванківського.

У КМВА заявили, що Сили протиповітряної оборони збили усі дрони, якими РФ атакувала Київ вночі.

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