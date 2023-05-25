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Потери России. Уничтожено 500 оккупантов и 36 БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 08:14
Потери России. Уничтожено 500 оккупантов и 36 БПЛА - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 500 оккупантов, 36 беспилотников и 20 артиллерийских систем. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери РФ на 25 мая ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ 205 260 (+500) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 3795 (+3);

‒ боевых бронированных машин ‒ 7432 (+8);

‒ артиллерийских систем ‒ 3359 (+20);

‒ РСЗО ‒ 570 (+0);

‒ средств ПВО ‒ 327 (+0);

‒ самолетов ‒ 309 (+0);

‒ вертолетов ‒ 296 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2907 (+36);

‒ крылатых ракет ‒ 1015 (+0);

‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6148 (+2);

‒ специальной  техники ‒ 444 (+4).

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
  • 25 мая 2023 года в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Иванковского.
  • В КМВА заявили, что Силы противовоздушной обороны сбили все дроны, которыми РФ атаковала Киев ночью.

Читайте также: Сегодня состоится "Рамштайн-12". Обсудят усиление ПВО и F-16

Артём Джерипа
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