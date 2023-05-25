Потери России. Уничтожено 500 оккупантов и 36 БПЛА
25.05.2023, 08:14
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 500 оккупантов, 36 беспилотников и 20 артиллерийских систем. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Общие боевые потери РФ на 25 мая ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ 205 260 (+500) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 3795 (+3);
‒ боевых бронированных машин ‒ 7432 (+8);
‒ артиллерийских систем ‒ 3359 (+20);
‒ РСЗО ‒ 570 (+0);
‒ средств ПВО ‒ 327 (+0);
‒ самолетов ‒ 309 (+0);
‒ вертолетов ‒ 296 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 2907 (+36);
‒ крылатых ракет ‒ 1015 (+0);
‒ кораблей/катеров ‒ 18 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6148 (+2);
‒ специальной техники ‒ 444 (+4).
- 25 мая 2023 года в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Иванковского.
- В КМВА заявили, что Силы противовоздушной обороны сбили все дроны, которыми РФ атаковала Киев ночью.
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