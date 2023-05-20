Втрати Росії. За добу українські бійці знищили 670 окупантів, 19 артсистем, 32 дрони
20.05.2023, 08:25
Фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони минулої доби знищили ще 670 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 202 400 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Загальні бойові втрати РФ станом на 20 травня 2023 орієнтовно склали:
– особового складу – 202 430 осіб (+670);
– танків – 3781 (+4);
– бойових броньованих машин – 7382 (+5);
– артилерійських систем – 3229 (+19);
– РСЗВ – 564;
– засобів ППО – 325 (+6);
– літаків – 308;
– вертольотів – 294;
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32);
– крилатих ракет – 1011;
– кораблів/катерів – 18;
– автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20);
– спеціальної техніки – 423 (+4).
- Увечері 19 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
- Пізніше вона додала, що на Таврійському напрямі зараз тривають жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.
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