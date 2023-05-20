RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втрати Росії. За добу українські бійці знищили 670 окупантів, 19 артсистем, 32 дрони

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 08:25
Втрати Росії. За добу українські бійці знищили 670 окупантів, 19 артсистем, 32 дрони - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони минулої доби знищили ще 670 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 202 400 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ станом на 20 травня 2023 орієнтовно склали:

– особового складу – 202 430 осіб (+670);

– танків – 3781 (+4);

– бойових броньованих машин – 7382 (+5);

– артилерійських систем – 3229 (+19);

– РСЗВ – 564;

– засобів ППО – 325 (+6);

– літаків – 308;

– вертольотів – 294;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32);

– крилатих ракет – 1011;

– кораблів/катерів – 18;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20);

– спеціальної техніки – 423 (+4).

Втрати Росії. За добу українські бійці знищили 670 окупантів, 19 артсистем, 32 дрони
  • Увечері 19 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
  • Пізніше вона додала, що на Таврійському напрямі зараз тривають жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.

Читайте також: Генштаб: Росія продовжує штурм Бахмута, атакує дорогу на Костянтинівку – карта

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 