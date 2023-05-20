Втрати Росії. За добу українські бійці знищили 670 окупантів, 19 артсистем, 32 дрони

Сили оборони минулої доби знищили ще 670 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 202 400 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати РФ станом на 20 травня 2023 орієнтовно склали:

– особового складу – 202 430 осіб (+670);

– танків – 3781 (+4);

– бойових броньованих машин – 7382 (+5);

– артилерійських систем – 3229 (+19);

– РСЗВ – 564;

– засобів ППО – 325 (+6);

– літаків – 308;

– вертольотів – 294;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32);

– крилатих ракет – 1011;

– кораблів/катерів – 18;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20);

– спеціальної техніки – 423 (+4).

Увечері 19 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

Пізніше вона додала, що на Таврійському напрямі зараз тривають жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.

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