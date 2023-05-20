Потери России. За сутки украинские бойцы уничтожили 670 оккупантов, 19 артсистем, 32 дрона

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили еще 670 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 202 400 своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери РФ по состоянию на 20 мая 2023 года ориентировочно составили:

– личного состава – 202 430 человек (+670);

– танков – 3781 (+4);

– боевых бронированных машин – 7382 (+5);

– артиллерийских систем – 3229 (+19);

– РСЗО – 564;

– средств ПВО – 325 (+6);

– самолетов – 308;

– вертолетов – 294;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32);

– крылатых ракет – 1011;

– кораблей/катеров – 18;

– автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20);

– специальной техники – 423 (+4).

Вечером 19 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

Позже она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг поставил перед собой цель взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

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