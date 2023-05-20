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Потери России. За сутки украинские бойцы уничтожили 670 оккупантов, 19 артсистем, 32 дрона

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 08:25
Потери России. За сутки украинские бойцы уничтожили 670 оккупантов, 19 артсистем, 32 дрона - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили еще 670 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 202 400 своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ по состоянию на 20 мая 2023 года ориентировочно составили:

– личного состава – 202 430 человек (+670);

– танков – 3781 (+4);

– боевых бронированных машин – 7382 (+5);

– артиллерийских систем – 3229 (+19);

– РСЗО – 564;

– средств ПВО – 325 (+6);

– самолетов – 308;

– вертолетов – 294;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32);

– крылатых ракет – 1011;

– кораблей/катеров – 18;

– автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20); 

– специальной техники – 423 (+4).

Потери России. За сутки украинские бойцы уничтожили 670 оккупантов, 19 артсистем, 32 дрона
  • Вечером 19 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.
  • Позже она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг поставил перед собой цель взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

Читайте также: Генштаб: Россия продолжает штурм Бахмута, атакует дорогу на Константиновку – карта

Наталья Медведева
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