Потери России. За сутки украинские бойцы уничтожили 670 оккупантов, 19 артсистем, 32 дрона
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили еще 670 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 202 400 своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ по состоянию на 20 мая 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава – 202 430 человек (+670);
– танков – 3781 (+4);
– боевых бронированных машин – 7382 (+5);
– артиллерийских систем – 3229 (+19);
– РСЗО – 564;
– средств ПВО – 325 (+6);
– самолетов – 308;
– вертолетов – 294;
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32);
– крылатых ракет – 1011;
– кораблей/катеров – 18;
– автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20);
– специальной техники – 423 (+4).
- Вечером 19 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.
- Позже она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг поставил перед собой цель взять под контроль Авдеевку и Марьинку.
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