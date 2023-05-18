Втрати Росії. За добу українські бійці знищили понад 500 окупантів і 30 артсистем
18.05.2023, 08:23
Знищені під Бахмутом російські окупанти (фото - @slovyanskasil)
Українські захисники за останню добу знищили ще 510 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 201 100 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Загальні бойові втрати РФ станом на 18 травня 2023 року орієнтовно склали:
— особового складу — 201 100 осіб (+510);
— танків — 3773 (+2);
— бойових броньованих машин — 7373 (+8);
— артилерійських систем — 3198 (+32);
— РСЗВ — 563 (+1);
— засобів ППО — 318;
— літаків — 308;
— вертольотів — 294;
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2759 (+11);
— крилатих ракет — 990 (+8);
— кораблів/катерів — 18;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6073 (+6);
— спеціальної техніки — 418 (+1).
- Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі знищені.
- Також ударів зазнали Бахмут, Херсон та Одеса.
- Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень.
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