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Втрати Росії. За добу українські бійці знищили понад 500 окупантів і 30 артсистем

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 08:23
Втрати Росії. За добу українські бійці знищили понад 500 окупантів і 30 артсистем - Фото
Знищені під Бахмутом російські окупанти (фото - @slovyanskasil)

Українські захисники за останню добу знищили ще 510 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 201 100 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ станом на 18 травня 2023 року орієнтовно склали:

— особового складу — 201 100 осіб (+510);

— танків — 3773 (+2);

— бойових броньованих машин — 7373 (+8);

— артилерійських систем — 3198 (+32);

— РСЗВ — 563 (+1);

— засобів ППО — 318;

— літаків — 308;

— вертольотів — 294;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2759 (+11);

— крилатих ракет — 990 (+8);

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6073 (+6);

— спеціальної техніки — 418 (+1).

  • Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі знищені. 
  • Також ударів зазнали Бахмут, Херсон та Одеса.
  • Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень.
Вадим Ребрина
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