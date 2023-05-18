Втрати Росії. За добу українські бійці знищили понад 500 окупантів і 30 артсистем

Українські захисники за останню добу знищили ще 510 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 201 100 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати РФ станом на 18 травня 2023 року орієнтовно склали:

— особового складу — 201 100 осіб (+510);

— танків — 3773 (+2);

— бойових броньованих машин — 7373 (+8);

— артилерійських систем — 3198 (+32);

— РСЗВ — 563 (+1);

— засобів ППО — 318;

— літаків — 308;

— вертольотів — 294;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2759 (+11);

— крилатих ракет — 990 (+8);

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6073 (+6);

— спеціальної техніки — 418 (+1).

Вночі російські окупанти знову атакували Київ ракетами. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі знищені.

Також ударів зазнали Бахмут, Херсон та Одеса.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень.

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