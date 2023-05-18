Потери России. За сутки украинские бойцы уничтожили более 500 оккупантов и 30 артсистем
18.05.2023, 08:23
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 510 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 201 100 своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Общие боевые потери РФ по состоянию на 18 мая 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава – 201 100 человек (+510);
- танков – 3773 (+2);
- боевых бронированных машин – 7373 (+8);
- артиллерийских систем – 3198 (+32);
- РСЗО – 563 (+1);
- средств ПВО – 318;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2759 (+11);
- крылатых ракет – 990 (+8);
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6073 (+6);
- специальной техники – 418 (+1).
- Ночью российские оккупанты снова атаковали Киев ракетами. По предварительной информации, все вражеские цели уничтожены.
- Также удары нанесены по Бахмуту, Херсону и Одессе.
- Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений.
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