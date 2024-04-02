Повітряні сили відзвітували про роботу: вночі ППО збила дев'ять "шахедів"
Вночі проти 2 квітня силам протиповітряної оборони вдалося знищити дев'ять російських безпілотників типу "Shahed-136/131", якими ворог атакував Дніпропетровську область. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
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Він повідомив про те, що вночі ворог також атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда.
- Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.
- Тієї ночі сили протиповітряної оборони збили 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів.
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