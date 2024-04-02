Воздушные силы отчитались о работе: ночью ПВО сбила девять "шахедов"

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 2 апреля силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять российских беспилотников типа "Shahed-136/131", которыми враг атаковал Днепропетровскую область. Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Он сообщил о том, что ночью враг также атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками с мыса Чауда.

Поздно вечером 28 марта в Киевской области прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.

В ту ночь силы противовоздушной обороны сбили 58 дронов-камикадзе Shahed-136 и 26 ракет разных типов.

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