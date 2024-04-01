Україна не може відправляти системи ППО на фронт, бо треба прикривати тил — союзники

Мярк заявив, що системи ППО захищають тилові населені пункти та критичну інфраструктуру

Янно Мярк (Фото: Siim Lõvi/ERR)

Україна не може використовувати системи протиповітряної оборони на фронті, оскільки вони прикривають тилові населені пункти. Про це повідомив полковник естонської армії Янно Мярк в інтерв'ю ERR.

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За його словами, окрім населених пунктів ППО прикриває і критичну інфраструктуру.

Він зазначив, що Україні вкрай потрібні як системи ППО, так і артилерійські снаряди.

Мярк заявив, що якщо військова допомога США не збільшиться, то Україні доведеться скоротити довжину фронту, оскільки утримувати нинішню лінію з наявними ресурсами вкрай складно.

За останні кілька днів Росія масовано обстрілювала регіони України ударними дронами та різними типами ракет. Зокрема, під час масованого ракетного удару Росії по Києву вранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей.

У Харкові після масованого ракетного удару Росії вранці 22 березня почалися відключення світла, через що в місті не звучала сирена, яка оголошує повітряну тривогу, а в Дніпрі спостерігалися перебої з водопостачанням.

Після пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, половина дорожнього полотна непридатна для руху транспорту, проте щодо греблі, то загрози прориву немає.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. Того ж дня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок цього троє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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