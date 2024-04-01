Украина не может отправлять системы ПВО на фронт, так как нужно прикрывать тыл — союзники

Мярк заявил, что системы ПВО защищают тыловые населенные пункты и критическую инфраструктуру

Янно Мярк (Фото: Siim Lõvi/ERR)

Украина не может использовать системы противовоздушной обороны на фронте, так как они прикрывают тыловые населенные пункты. Об этом сообщил полковник эстонской армии Янно Мярк в интервью ERR.

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По его словам, помимо населенных пунктов ПВО прикрывает и критическую инфраструктуру.

Он отметил, что Украине крайне нужны, как системы ПВО, так и артиллерийские снаряды.

Мярк заявил, что если военная помощь США не увеличится, то Украине придется сократить протяженность фронта, так как удерживать нынешнюю линию с имеющимися ресурсами крайне сложно.

За последние несколько дней Россия массированно обстреливала регионы Украины ударными дронами и разными типами ракет. В частности, во время массированного ракетного удара России по Киеву утром 21 марта силы противовоздушной обороны сбили около 30 целей.

В Харькове после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались отключения света, из-за чего в городе не звучала сирена, объявляющая воздушную тревогу, а в Днепре наблюдались перебои с водоснабжением.

После повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, половина дорожного полотна непригодна для движения транспорта, однако что касается плотины, то угрозы прорыва нет.

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. В тот же день Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате этого трое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура.

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