Повітряні сили збили вночі авіаційну ракету та дев’ять "шахедів"

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 29 липня сили протиповітряної оборони збили авіаційну ракету й дев’ять дронів-камікадзе росіян. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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Він заявив, що ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої території Донецької області та 10 ударними дронами типу "шахед" із мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету та дев’ять "шахедів". Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

У ніч проти 28 липня ППО збила сім "шахедів" та авіаційну ракету Х-59.

Зеленський повідомив, що протягом тижня росіяни застосували близько 700 КАБів та понад 100 "шахедів".

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