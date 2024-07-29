Воздушные силы сбили ночью авиационную ракету и девять "шахедов"

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 29 июля силы противовоздушной обороны сбили авиационную ракету и девять дронов-камикадзе россиян. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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Он заявил, что враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной территории Донецкой области и 10 ударными дронами типа "шахед" с мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета и девять "шахедов". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях.

В ночь на 28 июля ПВО сбила семь "шахедов" и авиационную ракету Х-59.

Зеленский сообщил, что в течение недели россияне применили около 700 КАБов и более 100 "шахедов".

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