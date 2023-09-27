Прем'єрка Естонії: Росія має ресурси для продовження війни. Україна не переможе самотужки
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія ще має ресурси для тривалої війни проти України. Про це вона повідомила на щорічній Балтійській конференції з питань оборони, цитує її Postimees.
"Але за кожною маленькою перемогою українців слідує ще одна. Я вірю в їх остаточну перемогу. Але вони не зможуть досягти цього наодинці: їм потрібна наша підтримка, поки триває війна", — сказала Каллас.
Естонська прем'єрка назвала погрози з Москви "порожніми словами" і наголосила, що затримка військової допомоги збільшить ціну війни.
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але це має закінчитися таким чином, щоб розірвати історичний цикл насильства. Будь-яке коливання підігріває імперські амбіції Путіна. Чим довше ми чекатимемо і вагатимемося, тим вище зросте ціна війни", — резюмувала вона.
- Під час візиту в Україну Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.
- 26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.
- Під час війни Україна не увійде до НАТО, Альянс не хоче вступати у війну – Каллас.
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