Прем'єрка Естонії: Росія має ресурси для продовження війни. Україна не переможе самотужки

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія ще має ресурси для тривалої війни проти України. Про це вона повідомила на щорічній Балтійській конференції з питань оборони, цитує її Postimees.

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За її словами, Росія має ресурси для продовження війни, мобілізаційний потенціал, а також пропаганду та озброєння часів СРСР.

Вона наголосила, що диктатор Володимир Путін ставить на "втому" союзників України.

"Але за кожною маленькою перемогою українців слідує ще одна. Я вірю в їх остаточну перемогу. Але вони не зможуть досягти цього наодинці: їм потрібна наша підтримка, поки триває війна", — сказала Каллас.

Естонська прем'єрка назвала погрози з Москви "порожніми словами" і наголосила, що затримка військової допомоги збільшить ціну війни.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але це має закінчитися таким чином, щоб розірвати історичний цикл насильства. Будь-яке коливання підігріває імперські амбіції Путіна. Чим довше ми чекатимемо і вагатимемося, тим вище зросте ціна війни", — резюмувала вона.

Під час візиту в Україну Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.

26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не увійде до НАТО, Альянс не хоче вступати у війну – Каллас.

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